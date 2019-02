"Forte desempenho" do SNS leva Portugal a subir no 'ranking' de saúde europeu

O Serviço Nacional de Saúde português teve um "forte desempenho" em 2018, colocando Portugal no 13.º lugar do 'ranking' de sistemas europeus, hoje divulgado, faltando melhorar questões como o tempo de agendamento de consultas e as infeções hospitalares.