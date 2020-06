Fórum para a Competitividade estima quebra do PIB entre 9% e 15%

O Fórum para a Competitividade estima que, em 2020, o produto interno bruto (PIB) registe uma quebra situada entre 9% e 15%. O Gabinete de Estudos da entidade presidida por Ferraz da Costa justifica esta revisão em "forte baixa" das respetivas projeções com os dados económicos "muito negativos" observados em abril e maio e os "grandes atrasos nos empréstimos e ajudas públicas".





Este gabinete de estudos dá nota negativa à resposta dada pelo Governo, que merece um "suficiente menos". "Um dos aspetos a referir, infelizmente, é o muito significativo atraso nos apoios públicos, desde os pagamentos de "lay-off", aos empréstimos às empresas (só 28% do crédito aprovado chegou às empresas), aos pagamentos a fornecedores (que subiram quando deveriam ter baixado drasticamente) e até nos reembolsos de IRS", pode ler-se no relatório enviado às redações.



Perante este cenário, o Fórum para a Competitividade refere não haver condições para compreender o "aumento [verificado] das dívidas do Estado aos fornecedores, quando o que deveria estar a suceder era uma redução acentuada, com o pagamento imediato das dívidas a fornecedores".



"Como é evidente, dada a natureza excecional desta crise, estas demoras estão a agravar a recessão em curso", conclui o Fórum para a Competitividade, que atribui uma classificação "razoãvel" à política orçamental do Executivo, um "medíocre" face à urgência decorrente da crise e um "mau" no que diz respeito à visão estratégica demonstrada.



Em relação à evolução no setor do turismo, o Fórum projeta "uma forte contração da procura de férias fora de casa, quer de nacionais, quer de estrangeiros", contudo acredita poder haver "dois efeitos favoráveis expectáveis". "Por um lado, os portugueses podem diminuir as suas viagens de lazer ao estrangeiro, substituindo-as por estadas no território nacional", refere o relatório apontando como segundo fator a gravidade da situação vivida em países como Espanha e Itália, fazendo "prever uma queda drástica das viagens para estes destinos".



"Assim sendo, desde que seja feita uma campanha significativa e eficaz, Portugal (22,8 milhões de chegadas) poderá beneficiar de algum do desvio de tráfego que iria para aqueles países", afiança o Fórum para a Competitividade.



Já no que concerne à resposta à crise, a instituição liderada por Ferraz da Costa defende que Portugal deve apostar na "reindustrialização que deverá ocorrer na União Europeia" em consequência das prioridades definidas por Bruxelas. Contudo, "para isso precisa de reduzir todos os bloqueios do investimento direto estrangeiro, assumindo que está em concorrência direta com os países de Leste, devendo criar duas Zonas Francas, em Leixões e Sines".



(Notícia atualizada)

Em linha com o Governo, estes analistas também consideram que serão necessários dois anos para recuperar da recessão que será registada em 2020. O Fórum fala numa "recuperação gradual e parcial" em 2021. Um dos fatores apontados para a demora na retoma prende-se com o facto de penderem sobre o turismo "as maiores incertezas".