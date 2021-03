Fórum para a Competitividade estima queda em cadeia do PIB entre 3% e 6% no 1.º trimestre

No documento, referente a fevereiro, a organização estima "uma queda em cadeia do PIB entre 3% e 6% no 1.º trimestre de 2021, de que resultaria uma variação homóloga entre -5,5% e -8,5%", acrescentando que o "confinamento mais estrito, somado ao auto confinamento, terão tido um impacto económico acentuado, visível já nos primeiros indicadores do ano".Na mesma nota, o Fórum refere que o "confinamento muito mais estrito que entrou em vigor a 16 de janeiro, e que deverá durar até ao final do 1.º trimestre, deverá ter um claro efeito recessivo, como o próprio Governo reconhece", destacando os "números extremamente negativos da pandemia que foram sendo divulgados", sobretudo em janeiro.Assim, os "primeiros dados de 2021 são negativos, permitindo antecipar uma quebra do PIB no 1º trimestre, mais do lado dos serviços do que da indústria e construção", sendo que "o turismo ocupa, infelizmente, um lugar de destaque pela negativa, justificando os receios de agentes do setor, que temem que o ano de 2021 venha a ser ainda pior do que 2020", indicou o Fórum.Ainda sobre o setor do turismo, de acordo com a entidade, "em relação aos próximos meses, fontes do setor estão mais pessimistas, por se terem desvanecido expectativas de alguma possibilidade de recuperação na Páscoa e da escassez das linhas de apoio".As mesmas fontes, segundo o Fórum, "destacam também o atraso nas vacinas e a ausência de uma campanha internacional para limpar a nossa imagem com os casos de pandemia muito elevados registados no início de 2021".A previsão da Comissão Europeia (CE) para o PIB do primeiro trimestre em Portugal, uma queda de 2,1%, é a pior de toda a União Europeia (UE), de acordo com as previsões divulgadas em 11 de fevereiro.