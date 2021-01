Fórum para a Competitividade prevê subida limitada do PIB em 2021 e critica aumento do salário mínimo

a economia nacional seja capaz de registar uma recuperação de 6,5% no ano que agora inicia, o que representa o 27.º maior crescimento económico entre os 193 países avaliados e representados na Organização das Nações Unidas (ONU).



Quanto à subida do salário mínimo nacional neste ano em 30 euros, o organismo considera que esta é uma medida "imprudente", referindo que "era preferível criar um escalão negativo de IRS destes trabalhadores, embora, no curto prazo, isso custasse um pouco mais aos cofres do Estado, mesmo sabendo que o Estado antecipa uma "ajuda" de 74 milhões de euros para as empresas fazerem face a este aumento".



"O problema é que, com esta – nova – subida do salário mínimo, há o forte risco de aumento dos custos para o Estado, em termos de subsídios de desemprego e perda de receitas de impostos e de TSU, com o desemprego que é muito provável que gere", continua.



"Para além disso, há o risco de perda de potencial exportador, que será muito mais difícil de substituir do que a produção de empresas dirigidas para o mercado interno", conclui.



O Fórum para a Competitividade prevê uma tímida recuperação da economia portuguesa neste ano, apontando para um crescimento do PIB (produto interno bruto) entre 1% e 4%, de acordo com o novo relatório. Para o ano passado, o organismo aponta para uma contração económica na ordem dos 8% a 10%.Contudo, alerta que a tração económica portugesa "deverá ganhar força ao longo do ano, devido a vários factores", como a "recuperação europeia, auxiliada pelas disseminação das vacinas e pela generosidade relativa das políticas orçamentais e monetárias", pelo "efeito expansionista da 'bazuca' europeia" ou pela "menor necessidade de confinamento e restrições à actividade em Portugal".Um dos principais motores da economia portuguesa, o setor do Turismo, deverá só recuperar "de forma mais nítida a partir do 2º semestre de 2021 e a recuperação para os níveis de 2019 deverá demorar entre dois e meio a quatro anos".Esta estimativa é mais pessimista do que a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê que