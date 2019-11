França e China assinam acordos de 13,5 mil milhões. Macron lança farpas aos EUA

EN DIRECT | Déclaration à la presse avec le Président XI Jinping depuis le Grand Palais du Peuple à Pékin. https://t.co/3cEFLL7xQQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2019

Os dois países vão ainda trabalhar num protocolo para permitir que França possa exportar sémen de porco para a China.Após dois dias de visita oficial, os dois presidentes deram uma conferência de imprensa esta quarta-feira em Pequim. Além dos acordos de investimento ou comerciais, ambos os países também assinaram uma declaração sobre a conservação da biodiversidade e as alterações climáticas.Emmanuel Macron aproveitou a ocasião para lançar farpas aos EUA que, esta semana, apresentaram o pedido formal de saída do acordo de Paris de 2015. "Quando a China, a União Europeia e a Rússia se comprometem [com o acordo de Paris], a escolha isolada deste ou daquele país não é suficiente para mudar o rumo das coisas", disse o presidente francês. Os EUA, Síria e Nicarágua são os únicos três países que ficam fora do acordo.Quanto aos acordos na área energética entre França e a China, estes incluem um memorando de entendimento entre o Beijing Gas Group e a gigante francesa Engie para colaborarem num terminal de gás natural liquefeito e o respetivo armazenamento. A Engie deverá fornecer uma membrana tecnológica que previne a fuga de gás.A agência estatal de notícias da China, a Xinhua, revela também que as autoridades chinesas irão ajudar as empresas nacionais a comprar aviões à francesa Airbus. O acordo inclui também que a empresa invista na China.