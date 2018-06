França garante que orçamento da Zona Euro é "não negociável"

Continuam a mover-se as peças no xadrez europeu antes da cimeira europeia desta semana em que será discutida a reforma da Zona Euro. Perante a oposição de um conjunto de 12 países à criação de um orçamento comum no bloco do euro como proposto pelo eixo franco-alemão, o ministro francês das Finanças afiança que essa intenção é "não negociável" para França.

Numa entrevista concedida ao Financial Times publicada esta terça-feira, 26 de Junho, Bruno Le Maire defende que a declaração conjunta de Berlim e Paris, que foi formulada na semana passada, é indispensável para que a Zona Euro possa estar melhor preparada para enfrentar novas crises financeiras. Le Maire sustentou ainda que as medidas propostas são necessárias para combater o populismo.

Nesse sentido, o governante gaulês insta os Estados-membros a não se oporem ao aprofundamento da união económica e monetária enquanto moeda de troca na disputa em curso sobre a alteração à lei migratória e às regras de asilo na União, um tema que estará também em discussão no Conselho Europeu dos próximos dias 28 e 29.

Na sequência do anúncio do roteiro franco-alemão para a reforma da UE e reforço da integração da Zona Euro, um grupo de 12 Estados-membros, liderado pela Holanda, veio a terreiro opor-se às pretensões dos governos liderados por Angela Merkel e Emmanuel Macron.

Para Le Maire, as críticas formuladas numa carta assinada pelo ministro holandês das Finanças mostram a "má-fé" destes países relativamente às propostas de aprofundamento do bloco do euro.

"O status-quo é impossível. Um orçamento comum é algo que não é negociável para França", disse Bruno Le Maire ao FT considerando que as reformas propostas são prementes devido a razões políticas e financeiras, sendo indispensável garantir que a Zona Euro prepara para enfrentar novos choques financeiros. "Defender o status-quo é alimentar o populismo", critica.

O grupo de países, genericamente do norte europeu, que além da Holanda inclui ainda a Irlanda, a Áustria, a Finlândia ou o Luxemburgo não se mostra convencido da bondade nem da necessidade de avançar com as medidas inscritas na declaração conjunta feita há uma semana pela chanceler alemã e pelo presidente francês.

Porém, no entender de Bruno Le Maire são muito distintas as críticas feitas por aqueles países, que diz não ser um grupo unido. O ministro francês nota que enquanto a Holanda rejeita na substância a ideia de dotar a área da moeda única de capacidade orçamental, países como a Irlanda ou o Luxemburgo não se opõem a esta pretensão, antes pelo contrário, apresentam é reservas quanto às medidas de convergência orçamental.





Numa carta enviada ao Eurogrupo, o ministro holandês das Finanças, Wopke Hoekstra, defende que em vez de criarem um orçamento os países do euro deviam apostar em políticas de consolidação orçamental. Le Maire rejeita esta ideia e lembra que Irlanda e Espanha foram atingidos pela crise das dívidas soberanas apesar de na altura não enfrentarem problemas graves de desequilíbrio das contas públicas. Seja como for e face ao aproximar de uma cimeira europeia que se espera decisiva, o ministro de Macron insta os países críticos a apresentarem "melhores propostas".





I have today sent a letter to @eucopresident Donald Tusk to inform this Friday’s Summit #EUCO on #euro area reform. It builds on our discussions at the #Eurogroup. Looking forward to further guidance from our leaders. https://t.co/qj55g0ucYo pic.twitter.com/tlmA9CF8hH — Mário Centeno (@mariofcenteno) 25 de junho de 2018