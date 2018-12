França vai avançar com imposto sobre tecnológicas

A França vai criar um imposto para taxar gigantes da tecnologia como a Google e o Facebook, anunciou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, segundo o Financial Times. A nova taxa deverá entrar em vigor no início de 2019.





A França avança assim primeiro do que a União Europeia, que preparava até agora uma medida no mesmo sentido. Le Maire havia dito que planeava esperar até Março para que a Europa chegasse a acordo e só aí, caso não estivesse definido o novo imposto a nível europeu, actuaria a nível nacional.





A acção do Governo francês para taxar as tecnológicas acelera agora, numa altura em que os protestos violentos do grupo de cidadãos conhecido como "coletes amarelos", que se manifestam em desacordo com a carga fiscal em França.



De forma a acalmar os ânimos, o presidente Emmanuel Macron já veio prometer um aumento do salário mínimo, o qual compromete as metas do défice acordadas com Bruxelas: os propostos 2,8% poderão ascender a 3,4%. De acordo com as declarações do primeiro-ministro, Edouard Philippe, ao diário Les Echos, com os cortes na despesa e receitas extra, nas quais se inserem aquelas captadas com o novo imposto, França espera manter o défice perto dos 3,2%.