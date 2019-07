Francisca Oliveira: "Politicamente não é tão difícil acabar com o regime dos residentes não habituais"

Francisca Guedes de Oliveira defende que deve haver uma análise mais aprofundada dos benefícios fiscais com uma maior despesa associada. O regime dos residentes não habituais é um deles e, do ponto de vista político, não é difícil acabar com ele.