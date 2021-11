Francisco Assis: “As ruturas não são necessariamente más”

Francisco Assis, antigo líder parlamentar do PS, ex-eurodeputado e atual presidente do Conselho Económico e Social (CES) pelo menos até ao início da próxima legislatura, sustenta que tal como houve diálogo com os partidos à esquerda do PS – solução que criticou – também não se pode pôr em causa um futuro diálogo “entre partidos com grandes pontos de contacto” como o PSD.





