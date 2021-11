Francisco Assis: “É evidente que os patrões tiveram razões de queixa”

É um erro misturar questões laborais com a viabilização do Orçamento do Estado, diz o presidente do CES. O Governo sabia disso mas, segundo Francisco Assis sustenta, foi empurrado pelos partidos à esquerda.

Francisco Assis: "É evidente que os patrões tiveram razões de queixa"









