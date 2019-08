FT: “Perspetivas promissoras de Portugal dão alguma esperança à Europa”

A apreciação da Moody’s, a estabilidade da aliança parlamentar com o PCP e o Bloco de Esquerda, a evolução do défice e do desemprego são motivos de esperança numa Europa politicamente instável e assustada com os sinais de travagem económica.

Escolhas políticas sólidas e alguma dose de sorte: assim explica o Financial Times as boas notícias que distinguem Portugal numa Europa assustada com diversas crises políticas – do Brexit à situação em Itália – com as consequências da guerra comercial e com a evolução da economia alemã.





"As perspetivas positivas de Portugal dão à Europa alguma esperança", refere o editorial da publicação britânica, que começa por referir a subida da perspetiva da dívida portuguesa por parte da agência de rating Moody’s.