Fuga de alunos de finanças facilitada pelo teletrabalho

“Viver com os custos portugueses e um salário alemão é o melhor de dois mundos.” O comentário é do coordenador dos mestrados em Finanças do ISEG, que considera que a pandemia não agravou, de forma direta, a fuga de cérebros da área financeira, mas alterou-a. João Duque afirma que a normalização do teletrabalho trazida pela crise sanitária “pode ter modificado o mercado de trabalho, porque

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...