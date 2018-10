Funcionários recebem metade das novas progressões em Janeiro

Bruno Colaço

O pagamento das novas progressões na Função Pública será feito de acordo com o calendário desenhado no ano passado, que prevê que sejam pagas a 50% em Janeiro, 75% a partir de Maio e 100% em Dezembro de 2019, de acordo com a proposta de lei do orçamento do Estado, que já foi entregue no Parlamento.Trata-se da concretização da proposta deixada na sexta-feira passada por Mário Centeno aos sindicatos da Função Pública , a quem prometeu pagar as progressões na íntegra até ao final do próximo ano, ainda nesta legislatura, mas sem detalhar o calendário."O pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito devido a alterações obrigatórias", quer por via de situações ocorridas em 2019 ou que ocorram em 2019, será "processado com faseamento previsto para 2019" que vinha da lei do orçamento para 2018, lê-se na proposta de lei que já é oficial.Ora, o que a lei elaborada no ano passado prevê é que o faseamento seja de 25% a 1 de Janeiro de 2018, 50% a partir de Setembro de 2018, 75% a partir de 1 de Maio de 2019 e 100% a 1 de Dezembro de 2019.A proposta prevê, assim, que as progressões relativas a 2019 acompanhem o calendário já previsto para as progressões de 2018.Por outro lado, e como também tinha revelado o Ministério das Finanças aos sindicatos, fica expresso que para o efeito serão considerados "os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição de valorizações remuneratórias", o que garante que quem progrediu em 2018 não perca pontos.As alterações gestionárias – que dependem de decisão do dirigente – também vão seguir este calendário.Confirma-se ainda que os prémios de desempenho serão pagos a 50% do valor habitual, que corresponde a um vencimento base.

A ideia é que os prémios sejam atribuídos "até ao limite das dotações para o efeito e de forma sequencial por forma a garantir que um maior número de trabalhadores possa beneficiar de uma valorização remuneratória no período de 2018/2019".



O Governo elimina ainda restrições à remuneração na mobilidade na categoria, permitindo subidas de posição remuneratória para quem não tenha tido qualquer valorização em 2018 e 2019.

Neste capítulo o articulado não traz novidades quanto à aumentos salariais, mas avaliar pelo que tem dito, por exemplo, o líder parlamentar do PCP, também não tinha de trazer.

