Fundos de investimento passam a estar na mira da Unidade dos Grandes Contribuintes

100 milhões de euros.

A fasquia do volume de negócios de 200 milhões de euros para as restantes entidades mantém-se.

A Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária foi criada em 2013. Na portaria que e stabeleceu os critérios de selecção dos contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela UGC, o então ministro Vítor Gaspar justificava a decisão tendo em congta " a sua importância em termos económicos, a receita fiscal gerada, e a crescente complexidade das suas operações".

"A generalidade dos países da OCDE possui serviços que se ocupam exclusivamente do acompanhamento tributário dos grandes contribuintes promovendo, entre outros aspetos, a assistência no cumprimento voluntário das respetivas obrigações fiscais e a redução do número de litígios de natureza fiscal", justificava ainda o ministro.



A portaria estabelece ainda que todas as entidades que exerçam actividades sob a supervisão do Banco de Portugal ou da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões "independentemente do seu volume de negócios" também passam a estar sob o escrutínio da Unidade dos Grandes Contribuintes do Fisco.Até agora, a UCG só tinha competência acompanhar as entidades com um volume de negócios superior a

O peso Unidade dos Grandes Contribuintes no total de receitas fiscais cobradas é de 45%, segundo o Governo.

No ano passado, a Unidade dos Grandes Contribuintes arrecadou cerca de 19 mil milhões de euros de receitas fiscais, mais três mil milhões do que em 2016, revelou em janeiro, numa audição parlamentar, o secretário dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

No ano anterior, a unidade tinha arrecadado 15,7 mil milhões de euros de receita, num universo de 40,2 mil milhões.