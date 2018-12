G-20 abranda ritmo de crescimento para 0,8%

Reuters

As economias do G-20 estão a crescer mais devagar. No terceiro trimestre deste ano, o ritmo de subida do PIB abrandou para 0,8%, quando comparado com os três meses anteriores, revelou esta terça-feira, 18 de Dezembro, uma estimativa preliminar da OCDE. Entre Abril e Junho o crescimento tinha sido de 1%.Conforme nota a OCDE, houve quatro economias do G-20 a registar uma contracção do PIB: a Turquia, o Japão, a Alemanha e Itália. No caso da Turquia, a OCDE nota que a forte contracção, de 1,1%, está associada à grande depreciação da lira, em Agosto.O Japão contraiu 0,6% em termos trimestrais, a Alemanha 0,2% e a Itália 0,1%.

Na maior parte dos restantes países, o ritmo da actividade económica abrandou. Na União Europeia, por exemplo, a travagem foi de 0,5% para 0,3%. Os Estados Unidos cresceram 0,9%, menos uma décima do que no segundo trimestre, e a China passou de um ritmo de crescimento trimestral de 1,7% para 1,6%.

Já em países como o Reino Unido e França o crescimento do PIB acelerou: no Reino Unido o PIB avançou 0,6%, acima dos anteriores 0,4%; em França cresceu 0,4%, também acima dos 0,2% do segundo trimestre.

Olhando para os dados em termos homólogos, verifica-se que o crescimento do PIB do G-20 abrandou de 3,8%, para 3,6%.