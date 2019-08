G7: Cimeira de Biarritz vai custar 36,4 milhões de euros

O Governo francês indicou hoje que o custo da organização da cimeira do G7, a realizar entre os próximos dias 24 e 26 em Biarritz, sudoeste do país, será de 36,4 milhões de euros.

"O Parlamento aprovou um orçamento de 36,4 milhões de euros, valor muito inferior aos que conhecemos das cimeiras anteriores, no Canadá ou em Itália, por exemplo", indicou à imprensa a porta-voz do executivo, Sibeth Ndiaye, no final do Conselho de Ministros de hoje.