Gabinete de Manuel Salgado renovado semanas antes de o vereador anunciar saída

A Câmara de Lisboa adquiriu mobiliário novo para o gabinete do vereador do urbanismo por 11,4 mil euros, menos de um mês antes de este anunciar que iria sair. A autarquia diz que novos móveis ficarão afetos ao gabinete de outros vereadores.

A Câmara Municipal de Lisboa adquiriu mobiliário para o gabinete do vereador Manuel Salgado no valor de 11,4 mil euros, mais IVA.





contrato publicado no portal Base, assinado entre a diretora municipal de Manutenção e Conservação da autarquia e a empresa B5 - Design, Lda, não especifica o mobiliário em causa.

Esta aquisição aconteceu a 16 de julho, pouco tempo antes de se saber que Manuel Salgado está de saída do cargo de vereador do Urbanismo, uma decisão que anunciou na semana passada numa entrevista ao Expresso, e que, adiantou, não é de agora, tendo sido tomada no mandato anterior e em conjunto com Fernando Medina, na altura em que prepararam as listas para o atual mandato.



Fonte oficial da autarquia explica a decisão de aquisição do novo mobiliário afirmando que a mesma "insere-se no âmbito de outras aquisições de mobiliário que a CML fez para espaços municipais". Além disso, acrescentou, "este mobiliário destina-se a suprir necessidades, e está afeto ao gabinete do vereador com os pelouros da Obras, Urbanismo e Património, que neste momento é o vereador Manuel Salgado", sendo que, "quando houver mudança do titular destes pelouros, o mobiliário continuará afeto a um gabinete de vereação".

No Portal Base consta um outro contrato também para mobiliário, este datado de abril e para execução de uma mesa, de um sofá e de duas poltronas, bem como recuperação de diverso mobiliário, que terá como destino a sala dos vereadores, no edifício dos Paços do Concelho.

Manuel Salgado surpreendeu com o anúncio de saída, ao fim de 12 anos à frente do Urbanismo na Câmara de Lisboa. O ainda vereador já disse, no entanto, que gostaria de manter uma ligação à autarquia, mantendo-se disponível para continuar como presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), da qual é responsável desde julho do ano passado.



Na última semana foram publicados 2.242 contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços no portal Base, no valor global de 148,5 milhões de euros. Deste total, 1.030 foram por ajuste direto (21,4 milhões) e 324 após concurso público (83,9 milhões).









OUTROS CONTRATOS





Fundo Ambiental e eSPap compram 196 veículos elétricos por 2,5 milhões



O Fundo Ambiental e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap) compraram 196 automóveis elétricos em regime de aluguer operacional de veículos (AOV) por 2,5 milhões de euros (mais IVA).



O contrato foi assinado no dia 27 de junho com a empresa LeasePlan, após concurso público, mas só foi publicado esta semana no portal Base dos contratos públicos e tem um prazo de 48 meses.



O Fundo Ambiental, criado em 2016, tem por finalidade "apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade".

PGR compra 121 fechaduras para o edifício do DCIAP





A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu comprar 121 fechaduras para o edifício do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).