Gabinete do Ministério das Finanças também se queixa das cativações

As cativações de Mário Centeno também estão a afectar as estruturas dentro do Ministério que lidera. Pelo menos é isso que alega o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) no relatório de actividades do ano passado, homologado pelo próprio ministro das Finanças. No documento, o gabinete queixa-se das cativações e fala de "fortes restrições orçamentais".





"A dotação orçamental inicial, já de si insuficiente, foi ainda sujeita a cativações, tornando o processo de deslocações crítico em termos de gestão", queixa-se o GPEARI no relatório de actividades de 2017, acrescentando que "a exigente gestão dos recursos orçamentais e controlo da despesa voltou a impor um esforço a toda a organização, em especial no controlo das principais despesas de funcionamento — deslocações e estadas".O orçamento global aprovado para o gabinete foi de 3,361 milhões de euros. No entanto, o orçamento líquido corrigido de cativos desce para 2,878 milhões de euros, um corte de 14,4% (-483 mil euros) face ao inicialmente previsto. Isto significou menos 13,7% para o orçamento de funcionamento geral e menos 16,5% para o orçamento da cooperação.Os recursos orçamentais do gabinete sofreram uma diminuição nos anos do programa de ajustamento financeiro. Nos últimos anos "assiste-se a uma lógica de recuperação dos valores", mas a tendência crescente ainda não foi suficiente para chegar aos níveis anteriores. "O valor total executado do orçamento de 2017 acaba por ser 5,8% inferior ao executado em 2016 e 19,2% inferior ao executado em 2010", assinala o GPEARI.



"Fortes restrições orçamentais" condicionam trabalho



A expressão "fortes restrições orçamentais" é utilizada um pouco por todo o relatório de actividades para justificar as condicionantes do trabalho deste gabinete do Ministério das Finanças. Acresce que durante o ano passado o GPEARI registou um "acréscimo significativo de tarefas e funções", o que se traduziu numa "constante pressão, num quadro de insuficiência de recursos humanos".



A começar pela representação externa: "As fortes restrições orçamentais traduziram-se numa constante análise de prioridades, nomeadamente no que respeita à representação externa do Ministério das Finanças e do País, no qual o GPEARI é participante activo". Isto numa altura em que as solicitações externas têm aumentado, principalmente por parte da União Europeia.



Entre as medidas implementadas para controlar a despesa estão os procedimentos de acompanhamento das verbas destinadas às deslocações e estadas. Esta despesa representa 56% do total da aquisição de bens e serviços. A contenção dos gastos também levou à tomada de medidas para controlar as despesas decorrentes do consumo de papel e consumíveis de impressão.



É do lado dos recursos humanos que, apesar das dificuldades, registaram-se melhorias durante o ano de 2017. "O GPEARI conseguiu reforçar a sua equipa mitigando assim uma manifesta necessidade verificada desde há alguns anos", nota o gabinete. Contudo, a formação dada aos funcionários foi menor do que em anos anteriores, também "devido às restrições orçamentais".



Apesar das condicionantes, o gabinete conseguiu alcançar um resultado global positivo com uma taxa de realização dos objectivos 10 pontos percentuais acima do que se tinha proposto. Tal "traduz a perseverança e esforço do GPEARI na prossecução dos Objectivos propostos, num contexto de grande exigência e de fortes restrições orçamentais", argumenta o gabinete.



E não se fica por aqui: "As dificuldades decorrentes da escassez de recursos humanos, a par das evidentes limitações em termos de orçamento, exigiram dos colaboradores do GPEARI um elevado empenho e comprometimento com as atribuições e actividades, pois só assim foi possível atingir resultados positivos no ano de 2017", acrescenta ainda no relatório de actividades.



De acordo com a lei, o GPEARI integra a administração directa do Estado, sendo um dos serviços centrais do Ministério das Finanças, tal como a Inspecção-Geral das Finanças, a Direcção Geral do Orçamento ou a Autoridade Tributária e Aduaneira.