Gabinetes de Fernando Medina e vereadores do PS alvos de buscas da PJ

crimes de "corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido", revela a revista Sábado

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) realizaram buscas à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Concelhia de Lisboa do PS, que fica na sede da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL).



De acordo com a informação disponível foram realizadas cerca de 70 buscas esta quarta-feira, com 20 autarquias a serem o foco das buscas.