Galamba escolhe João Bernardo para novo director-geral de Energia

João Galamba, secretário de Estado do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, decidiu afastar o director-geral de Energia, avançou o Público.

Fonte oficial da Direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG) confirmou ao Negócios a saída de Mário Guedes, adiantando que este será substituído por João Bernardo, o qual exerceu até ao momento o cargo de Director de Serviços de Sustentabilidade Energética na DGEG.

O Governo emitiu entretanto um comunicado no qual acrescenta que Maria José Silva Reis Espírito Santo, também pertencente ao mapa de pessoal da Direcção-Geral de Energia e Geologia, foi designada subdiretora-geral. Estas alterações, de acordo com a mesma fonte, enquadram-se numa "reestruturação" desta direcção-geral.

Segundo a Sábado, João Bernardo tinha sido afastado em Março, depois de criticar o então director-geral Mário Guedes sobre um diploma relativo ao sector dos biocombustíveis. Uma crítica que lhe valeu o afastamento e um despacho de exoneração particularmente duro.

João Bernardo na DGEG desde 1991

De acordo com um despacho publicado em Diário da República, João Bernardo já serve a direcção-geral que agora lidera desde 1991. Começou como técnico superior na Direcção de Serviços de Utilização Racional de Energia e passou pelo cargo de assessor e chefe de divisão de diferentes áreas até, em 2004, ter sido nomeado director de Serviços de Recursos Endógenos e Eficiência Energética. A partir de então, manteve a posição de director, assumindo a pasta das Renováveis e da Sustentabilidade, até à nomeação como sucessor de Mário Guedes.

Mário Guedes era o líder máximo da DGEG desde Abril de 2017, tendo sido nomeado pelo anterior secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches. Mário Guedes cumpriu assim uma pequena parte do mandato de cinco anos, já que esteve vários meses em regime de substituição e foi formalmente designado em Julho.

A entrada de Mário Guedes na DGEG aconteceu depois da exoneração de Carlos de Almeida no ano passado.



(notícia actualizada pela última vez às 18:12 com mais informação)