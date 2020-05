Em comunicado, a Aldo revelou que além de pedir a proteção contra os seus credores no Canadá, também já solicitou o mesmo nos Estados Unidos e na Suíça, pretendendo com isso estabilizar o seu negócio e não se deixar afundar pelos efeitos da covid-19.



"Não é segredo que o setor do retalho sofreu mudanças rápidas e significativas nos últimos anos. Estávamos a fazer enormes progressos com a transformação dos nossos negócios para enfrentar esses desafios. No entanto, o impacto da pandemia da covid-19 também colocou muita pressão nos nossos negócios fluxos de caixa", explicou David Bensadoun, CEO da Aldo, sem detalhar a situação financeira da empresa.



Por agora, a Aldo continuará a operar online durante a reestruturação financeira que irá acordar com os seus credores, sendo seu objetivo reabrir as lojas assim que as restrições sanitárias associadas à pandemia sejam levantadas.



"Vamos sair desta situação mais fortes e bem posicionados para continuar a liderar o retalho de moda", prometeu Bensadoun.

