Goldman Sachs e Morgan Stanley já veem sinais de recuperação global

Economistas do Goldman Sachs e Morgan Stanley dizem que há sinais de que a economia mundial começa a recuperar do impacto do coronavírus e das restrições impostas a empresas e consumidores.

"A atividade económica provavelmente já atingiu o seu ponto mais baixo", disse Jan Hatzius, economista-chefe do Goldman Sachs, num relatório a clientes esta segunda-feira. "As medidas de confinamento e o distanciamento social começam a diminuir com muitos países a reabrirem cautelosamente as economias".





O Goldman Sachs antecipa que as economias avançadas registem uma retração média de 32% no trimestre atual, um crescimento de 16% nos próximos três meses e uma expansão de 13% no último trimestre do ano.