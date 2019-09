Gondomar terá parque urbano de 20.500 metros quadrados no valor de 4 milhões

A Câmara de Gondomar vai criar um parque urbano de 20.500 metros quadrados no centro do concelho, num projeto de cerca de quatro milhões de euros, anunciou nesta quinta-feira o presidente Marco Martins.





O anteprojeto do futuro Parque Urbano de Gondomar entrou esta semana em discussão pública, período que se estende até 31 de outubro.

O autarca de Gondomar, distrito do Porto, acredita que a obra arrancará no verão de 2020 e que o parque fique concluído na primavera de 2021.

"Agora aguardamos sugestões e críticas. Esta é uma viragem para o futuro em Gondomar. Atualmente quem entra em Gondomar [vinda da autoestrada e virando no sentido oposto ao do pavilhão multiúsos] depara-se com um parque descampado e depois terá um parque urbano e acesso ao futuro interface de metro, num investimento 100% municipal", descreveu Marco Martins.

Este parque, projetado para a freguesia de São Cosme, perto da biblioteca municipal, terá de percursos, um lago, zona de anfiteatro, café, bem como um parque canino, entre outros equipamentos.