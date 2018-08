Governante americano preso por abuso de informação privilegiada quer reeleição

Aquele que foi o primeiro congressista a apoiar Trump nas eleições de 2016, é agora acusado do crime de abuso de informação. Face às acusações, este declara-se inocente e afirma que pretende recandidatar-se à posição no Estado de Nova Iorque.

O congressista republicano do Estado de Nova Iorque, Chris Collins, defende-se das acusações que levaram à sua detenção esta quarta-feira, classificando-as como "sem mérito". E anunciou ainda: "vou manter-me na corrida para a reeleição no próximo mês de Novembro", cita ainda a CNN.





"As acusações que foram levantadas contra a minha pessoa não têm mérito", disse Collins, na quarta-feira. "E vou montar uma defesa vigorosa em Tribunal para limpar o meu nome. Anseio ser inteiramente ilibado e libertado", acrescentou.