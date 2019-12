Governo abre a porta a alterações laborais no trabalho por turnos

A revisão da legislação laboral não foi considerada prioritária, mas na versão preliminar da proposta de orçamento do Estado o Governo abre a porta a alterações no regime de trabalho por turnos.

O Governo assumiu perante as associações patronais que a revisão da legislação laboral não será prioritária, mas na proposta de lei provisória do orçamento do Estado para 2020, o Executivo abre a porta a mexidas no trabalho por turnos, com vista a medidas que estão previstas no seu programa.





Explica o documento que em 2020 "o Governo apresenta um estudo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal, tendo em vista o reforço da proteção social destes trabalhadores".