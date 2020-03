Governo adia impostos e pagamento de 2/3 das contribuições para o segundo semestre

O Governo vai "adiar" para o segundo semestre deste ano o pagamento de dois terços das contribuições sociais, bem como das entregas de IVA, IRS e IRC.



Todas estas medidas, anunciadas por António Costa no final do Conselho de Ministros, foram enquadradas no objetivo de "melhorar a liquidez das empresas".





"Adotámos uma medida fundamental para melhorar liquidez das empresas que é permitir adiar para o segundo semestre deste ano o pagamento de dois terços das contribuições sociais e também as entregas de IVA, IRS, e IRC que teriam lugar nos próximos três meses de forma a contribuir para que possam preservar a sua atividade e sobretudo os postos de trabalho", disse António Costa.



O Governo aprovou um decreto-lei que flexibiliza "o pagamento de impostos e contribuições sociais" e suspende até 30 de junho de 2020, os processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social", de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.



"Nos meses de março, abril e maio, as contribuições sociais devidas são reduzidas temporariamente em 2/3, sendo o remanescente pago em planos prestacionais de 3 ou 6 meses a partir do segundo semestre do ano", refere o Governo.



Por outro lado, "nos meses de abril, maio e junho, a entrega do IVA e as entregas de retenção na fonte de IRS e IRC podem ser liquidadas em 3 ou 6 pagamentos fracionados".



