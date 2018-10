Governo adia reuniões com a Função Pública para quinta-feira

Os encontros de preparação do orçamento do Estado, que estavam previstos para esta quarta-feira, foram adiados por um dia. PCP e Bloco afirmam que ainda não há acordo sobre aumentos salariais.

Nuno Fox/Lusa

O Governo resolveu adiar por um dia as reuniões com os sindicatos da Função Pública, que estavam inicialmente previstas para esta quarta-feira. A decisão foi comunicada na tarde em que o Governo discute o orçamento do Estado, e já depois de PCP e Bloco de Esquerda terem revelado que ainda não há acordo sobre aumentos salariais.

Depois de ter apresentado cenários que os sindicatos consideraram "vagos", durante a última reunião, o Governo reiterou no fim-de-semana que só quer gastar 50 milhões de euros com aumentos salariais, apresentando alternativas concretas.

Com esta verba, segundo confirmou ao Público o ministro das Finanças, há três cenários: aumentos de 5 euros para todos os trabalhadores; de 10 euros para os 200 mil trabalhadores que ganham ate 835 euros; ou de até 35 euros para os 85 mil trabalhadores que ganham entre 600 euros e 635 euros.



Na semana passada, as Finanças afastaram o cenário de um aumento de dez euros para todos.

Helena Rodrigues (na foto), presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), critica a forma como o Governo tem gerido o processo.



"Surpreende-nos um pouco a forma como tem sido gerido este processo. Tem havido vários recados para condicionar o posicionamento das organizações sindicais e isso não esperávamos deste Governo", afirma, referindo que a estratégia tem passado por virar trabalhadores do privado contra trabalhadores do Estado.

A proposta que foi apresentada aos sindicatos na semana passada liberta prémios de desempenho ou progressões por opção do dirigente, mas com restrições. Ao mesmo tempo, trava o pagamento das novas progressões obrigatórias, relativas a direitos adquiridos em 2019.