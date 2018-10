Governo admite défice abaixo de 0,2% para 2019

Na primeira reunião para apresentar as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2019, com o PAN, o ministro das Finanças admitiu um défice abaixo de 0,2% para o próximo ano.

O Governo pode inscrever uma meta do défice mais ambiciosa para 2019, admitindo obter um défice zero no próximo ano, avançou o PAN.





Esta foi a possibilidade que o ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu nesta terça-feira, 9 de Outubro, na primeira reunião no parlamento para apresentar as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2019, com o partido Pessoas, Animais, Natureza (PAN).