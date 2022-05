Governo admite prorrogar benefício fiscal da propriedade intelectual

A norma que determinava que só 50% dos rendimentos provenientes de criação literária, artística ou científica fossem tributados para efeitos do IRS caducou a 1 de janeiro, avança, esta quinta-feira, o Público , fazendo eco do alerta lançado pela Acção Cooperativista, que reivindica a reposição do benefício fiscal.Segundo o jornal, o Governo, que tem vindo a renovar esse benefício fiscal ano após ano, não afasta a possibilidade de voltar a fazê-lo ainda em 2022, estado, neste momento, a concluir a avaliação.A Acção Cooperativista adverte para as "graves consequências" da caducidade do benefício fiscal, sem que tenha havido qualquer informação pública, já que "implica que, por desconhecimento, haverá milhares de contribuintes a emitir faturas e a fazer retenções na fonte por metade do valor faturado como era habitual".