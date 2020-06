Governo admite repor dever cívico de recolhimento em Lisboa

O Governo não exclui a hipótese de voltar a repor o dever cívico de recolhimento nas 19 freguesias de Lisboa em estado de calamidade, segundo o Público.



Para tal, esta quinta-feira, deverá ser aprovado um decreto-lei em Conselho de Ministros que permitirá ao Executivo de António Costa agir em três níveis: o da proximidade residencial em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML), o de toda a AML e de todo o território nacional, detalha o mesmo jornal.





Na quarta-feira, o número de casos confirmados de infeção com covid-19 em Portugal superou os 40 mil e as vítimas mortais devido ao novo coronavírus aumentaram para 1.543, mais três óbitos face a ontem, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo. A fasquia dos 40 mil infetados foi ultrapassada 114 dias após o primeiro caso detetado no país.