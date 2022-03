Governo: AEP quer 'task force' interministerial focada na competitividade

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) defende a criação no novo Governo de uma "'task force' interministerial focada na competitividade", a aposta num programa de reindustrialização e a orientação dos fundos europeus para as "reais necessidades" das empresas.Comentando a orgânica do novo Governo, o presidente AEP considerou que, "mais do que os nomes, interessam as políticas que vão ser desenvolvidas".Para Luís Miguel Ribeiro, as "três prioridades" do novo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, devem ser a inversão da "trajetória de empobrecimento relativo do país", a "valorização da indústria" e a "orientação dos fundos europeus em prol da competitividade e da sustentabilidade da economia portuguesa"."Numa altura em que ficamos a saber [segundo dados divulgados na quarta-feira pelo Eurostat] que, no contexto dos países da União Europeia, Portugal regrediu o seu posicionamento relativo no PIB [Produto Interno Bruto] 'per capita' em Paridade de Poder de Compra, tendo passado da 9.ª pior posição no ano pré-pandemia (78,6% da média europeia, em 2019) para a 7.ª pior posição em 2021 (74,2% da média), ultrapassado pela Polónia e Hungria, é muito evidente a necessidade de políticas públicas ajustadas, que invertam esta trajetória de empobrecimento relativo do nosso país", sustentou.Neste contexto, a AEP apela para "uma forte articulação entre os vários ministérios, que permita materializar uma espécie de 'task force' interministerial para a melhoria da competitividade da economia portuguesa e para a correção de debilidades estruturais e eliminação de custos de contexto".Paralelamente, o dirigente associativo considera "essencial" a "valorização da indústria -- nomeadamente através de um programa de reindustrialização --", nos moldes em que a AEP tem vindo a propor, salientando o "elevado potencial de inovação e de efeito de arrastamento em vários setores de atividade económica, a montante e a jusante", que esta estratégia pressupõe.A terceira prioridade apontada por Luís Miguel Ribeiro é a "orientação dos fundos europeus em prol da competitividade e da sustentabilidade da economia portuguesa, com uma execução célere e eficaz, adaptada às reais necessidades das empresas e do país".Relativamente ao perfil do novo ministro da Economia e do Mar, a associação considera que, por ter estado "na génese" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Costa Silva "tem já uma reflexão estratégica sobre os principais problemas/obstáculos e, também, sobre as oportunidades/desafios que o país e as empresas enfrentam".A AEP lembra ainda que, recentemente, recebeu António Costa Silva nas suas instalações, tendo-lhe, na altura, transmitido "de viva voz muitos dos problemas do tecido empresarial, fortemente agravados pelos impactos negativos da pandemia e, agora, do conflito internacional Rússia/Ucrânia".