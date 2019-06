Governo ainda está a "avaliar" fim do corte nas pensões para regimes específicos

O Governo garantiu esta quarta-feira, a quatro dias do final do prazo, que vai levar esta quinta-feira a Conselho de Ministros o diploma que prevê que os funcionários públicos se possam reformar sem o corte no fator de sutentabilidade (14,7%) quando aos 60 anos tenham já 40 anos ou mais de descontos, tal como aconteceu na Segurança Social. O Executivo não garante, no entanto, a retirada imediata deste corte a regimes específicos, como os dos trabalhadores das pedreiras, dos mineiros ou dos desempregados de longa duração.





O diploma da Função Pública concretiza um compromisso que constava da lei do orçamento do Estado, que prevê a "apresentação" desse diploma sobre o chamado regime convergente (o da Função Pública) até ao final do primeiro semestre, que termina no domingo.