Governo anuncia amanhã à tarde alívio das restrições

O Governo vai reunir esta sexta-feira em Conselho de Ministros extraordinário para aprovar o alívio de medidas de restrição devido à pandemia, após ter sido atingida a meta de ter 70% da população com vacinação completa . A previsão é de que sejam antecipadas as medidas previstas para 5 de setembro.Apesar de 70% da população já ter vacinação completa (uma meta que só estava previsto ser atingida em setembro), a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta manhã que é necessário ter em conta outros indicadores, como o nível de incidência e o Rt, antes de ser tomada qualquer decisão sobre o avanço para a segunda fase do desconfinamento.Ainda assim, a ministra da Saúde admitiu que a questão será levada à reunião extraordinária do Conselho de Ministros desta sexta-feira. "Há uma reunião do Conselho de Ministros agendada para de hoje a uma semana [próxima quinta-feira], mas uma alteração de circunstâncias deste tipo pode motivar uma reunião extraordinária", adiantou à SIC.A nova fase de desconfinamento, inicialmente prevista para o início de setembro, prevê, entre outras medidas, o aumento para o limite máximo de oito pessoas por grupo no interior de restaurantes, cafés e pastelarias, e 15 pessoas em espanadas.Está também previsto que os espetáculos culturais passem a poder ir até 75% de lotação, as lojas de cidadão comecem a atender sem marcação prévia, e a lotação em casamentos e batizados passe a ser de 75%. Já o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos ao ar livre (uma medida também prevista no calendário do Governo) terá de passar pelo Parlamento, conforme anunciou a ministra da Saúde.A conferência de imprensa, onde serão conhecidas as novas medidas, está marcada para as 15h30, no Palácio da Ajuda. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, atualmente com as funções de primeira-ministra em exercício, deverá presidir à reunião extraordinária do Conselho de Ministros.As novas medidas irão aplicar-se a nível de todo o território continental, tal como já sucede desde 1 de agosto, deixando de haver a distinção entre concelhos em função da situação epidemiológica específica de cada um como até aquela data.