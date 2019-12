A ideia é que todos os encontros durem cerca de meia-hora. O único motivo pelo qual há uma interrupção maior entre a reunião do CDS e a dos Verdes é para descontar eventuais atrasos – estas são horas indicativas. Não está ainda agendado encontro com a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, porque a parlamentar não estará disponível amanhã. A reunião será marcada para outro dia.Nestes encontros, é habitual o ministro das Finanças dar indicações sobre o cenário macroeconómico com que o Orçamento do Estado está a ser desenhado, bem como as linhas mestras da estratégia do Executivo.