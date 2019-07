Governo aprova 827 milhões de euros para comprar cinco aviões KC-390 à Embraer

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a aquisição de cinco aeronaves KC-390, numa operação que pressupõe um custo de 827 milhões de euros, anunciou o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

O Estado português tinha ameaçado abandonar o projeto de aquisição de aviões KC-390 caso a Embraer não baixasse os valores pedidos. O negócio acabou por se concretizar em linha com o montante máximo que a Força Aérea tinha definido para esta operação (830 milhões de euros) e que estava previsto na Lei de Programação Militar.

O negócio, efetuado com a brasileira Embraer, pressupõe também a "contratação dos serviços de sustentação logística das aeronaves e do simulador de voo e a aquisição dos equipamentos de guerra eletrónica", refere um comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 11 de julho.

O negócio inclui ainda a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida. Segundo o ministro da Defesa Nacional, citado pela Lusa, está também prevista a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida.



O primeiro destes aviões de carga e transporte, substitutos dos Hércules C-130, tem entrega prevista à Força Aérea Portuguesa em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027.

"A aquisição das aeronaves KC-390 e de um simulador de voo, e respetiva sustentação logística, com as configurações e especificações técnicas, operacionais e logísticas definidas pela Força Aérea, permitirá reforçar as atuais capacidades de transporte aéreo, de busca e salvamento, evacuações sanitárias e apoio a cidadãos nacionais, nomeadamente entre o Continente e os Arquipélagos, incluindo-se, também, as capacidades adicionais de reabastecimento em voo e de combate a incêndios florestais, o que possibilita que Portugal disponha de aeronaves com funções de duplo uso (civil e militar), que respondem a necessidades permanentes do país", explica o Governo no comunicado.

Acrescenta que "as características únicas da aeronave KC-390 estabelecem um novo padrão para o transporte militar estratégico, até aqui apenas possível de assegurar com aeronaves quadrimotores, de superiores dimensões e capacidades, constituindo-se assim, nesta classe, como a solução que satisfaz integralmente os requisitos definidos pelo Estado Português, bem como os exigidos para participação nas operações militares que poderão decorrer das alianças de que Portugal faz parte".





O chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), general Manuel Rolo Lei de Programação Militar, disse em janeiro no Parlamento que a Embraer estava "a pedir muito mais do que razoavelmente se esperaria", falando já nessa altura que o valor previsto para o projeto era de 827 milhões de euros no espaço de 12 anos.

Era este o valor que está inscrito na Lei de Programação Militar (LPM), que no total prevê investimentos de 4,74 mil milhões de euros, até 2030.