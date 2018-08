O Governo aprovou esta quinta-feira, em conselho de ministros, dois diplomas relacionados com o cálculo e o acesso às pensões antecipadas.

Em Outubro entrará em vigor o diploma que prevê que as pessoas que têm 46 anos de carreira possam reformar-se sem penalizações se tiverem começado a trabalhar aos 15 ou 16 anos (em vez dos actuais 14 anos exigidos).

De acordo com as estimativas do Governo esta nova regra pode beneficiar mil a duas mil pessoas, no próximo ano, com um custo de 4 a 5 milhões de euros.

Terá por isso muito menor alcance do que a primeira fase lançada em Outubro passado, que já envolveu 15 mil pedidos de pensão antecipada sem cortes.

A secretaria de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, não afastou novas medidas no próximo orçamento, mas também não as detalhou, sublinhando que estão em negociações.

Um outro diploma aprovado esta quinta-feira permite que os ex-subscritores da CGA (que entretanto se desvincularam) passem a ter acesso à pensão antecipada, em vez de esperarem pela idade da reforma.

Trata-se da correcção de uma norma que penalizava, por exemplo, alguns professores que ficaram desempregados.