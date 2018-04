Governo aprova fim do corte de 5% nos salários dos gabinetes dos políticos

Lusa

O Governo aprovou esta quinta-feira, 26 de Abril, o fim dos cortes de 5% nos salários dos membros dos gabinetes políticos. O aumento salarial de 5% hoje aprovado em Conselho de Ministros só terá efeitos totais a partir de 1 de Dezembro do próximo ano, uma vez que a eliminação do corte será feita de forma faseada (quatro fases). Já o corte aplicado aos políticos vai continuar em vigor.

"O Governo sempre entendeu que esta era uma redução era de natureza excepcional. Foi assim que ela foi apresentada quando foi criada para todos os casos em que foi introduzida", referiu a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, na conferência de imprensa do final da reunião do Conselho de Ministros.

"Já tomámos medidas para a recuperação de rendimentos de todos os trabalhadores da administração pública, e também para a valorização das suas carreiras, acho que , era tempo de dar igual tratamento a quem trabalha para o Estado nestes lugares, que não tem menos direitos que o resto dos trabalhadores da administração pública", sublinhou a governante.

A devolução será progressiva, explicou também Maria manuel Leitão Marques: "25%este ano, [retroactiva ] a Janeiro de 2018, 50% até 1 de Setembro de 2018, 75% até Maio de 2019 e 100% para 2019."

"Ao contrário do que se diz, os únicos que continuam com cortes são os membros dos gabinetes", rematou.

Estes cortes, recorde-se, estavam em vigor desde 2010 e tinham-se somado aos cortes salariais aplicados ao conjunto dos trabalhadores das administrações públicas, mas apesar de o Governo ter decidido pôr fim aos cortes aos salários acabou por manter o corte adicional de 5%.(Notícia actualizada às 16:40 com declarações da ministra)