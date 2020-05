Governo aprova novos apoios e facilita acesso ao subsídio social e ao RSI

O Governo aprovou em Conselho de Ministros o decreto-lei que "alarga" as medidas de apoio extraordinário a mais trabalhadores independentes e que cria um novo apoio para trabalhadores da economia informal.



O acesso ao subsídio social de desemprego e ao RSI também será facilitado, de acordo com um comunicado genérico do Governo.





"Procede-se ao alargamento das medidas de apoio (…) aos trabalhadores independentes não abrangidos, seja por não terem obrigação contributiva, seja por não preencherem as demais condições de acesso ao apoio extraordinário", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros, ao qual não se seguiu a habitual conferência de imprensa.