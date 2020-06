Governo aprova proposta que visa simplificar a contratação pública

Ao mesmo tempo, pretende-se uma "agilização dos procedimentos para a celebração de contratos nas áreas da habitação pública ou de custos controlados, para a aquisição de bens e serviços no âmbito das tecnologias de informação e conhecimento, para contratos que tenham como objeto a execução de projetos cofinanciados por fundos europeus e para contratos que executem medidas de execução do Programa de Estabilização Económica e Social".

De acordo com o comunicado, a proposta implicará alterações ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, de forma a "promover uma contratação pública mais eficiente e descongestionar os tribunais, designadamente na vertente do contencioso pré-contratual". A medida propõe ainda "promover a redução do número de procedimentos pré-contratuais suspensos por impugnação da decisão de adjudicação".

Ainda no contexto da "desburocratização" do Estado, foi aprovada uma proposta, que também precisa da luz verde dos deputados, "que promove a simplificação de diversos procedimentos administrativos, incluindo das autarquias locais, e introduz alterações ao Código do Procedimento Administrativo".



Com esta medida, "pretende-se impulsionar uma maior articulação e cooperação entre serviços sempre que os procedimentos apresentem vários intervenientes na sua tramitação, no intuito de recíproca poupança de recursos e tempo disponibilizados na análise dos processos e na conformação da decisão, incluindo em procedimentos nos quais estejam envolvidas as autarquias locais".



O primeiro-ministro, António Costa, tinha anunciado ontem no parlamento que o Governo se preparava para aprovar um conjunto de diplomas para "combater a burocracia, agilizar o Estado e reforçar a sua capacidade de apoiar a retoma económica".