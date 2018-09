Governo aprova sete diplomas sectoriais para a descentralização

O Governo aprovou, esta quinta-feira, dia 13, em Conselho de Ministros, os primeiros sete diplomas sectoriais no âmbito da delegação de competências para as autarquias.

Os decretos-lei que tiveram agora luz verde do Executivo socialista são: justiça, policiamento de proximidade, apoio às equipas de intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários, promoção turística, exploração das modalidades afins de jogos de azar e fortuna, projectos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento e praias marítimas, fluviais e lacustres.