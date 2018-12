Depois de meses de suspense, o Governo anunciou finalmente a sua proposta de actualização de salários do Estado para 2019, afastando a hipótese de haver aumentos para todos os funcionários públicos.

Em Outubro, antes da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2019, chegaram a estar previstos três cenários: um aumento de cinco euros para todos os funcionários públicos; a umentos de 10 euros para os que ganham até 835 euros e ou aumento de 35 euros apenas para os trabalhadores com salários mais baixos que, após a actualização do salário mínimo, passam dos 600 euros para os 635 euros.







O Governo propôs nesta sexta-feira, dia 7 de Dezembro, aos sindicatos da Função Pública aumentar apenas os salários mais baixos, de 580 para 635 euros.Num comunicado enviado à comunicação social enquanto decorria ainda a primeira reunião de três com os sindicatos da Administração Pública, o Ministério das Finanças divulgou a proposta para a retoma da discussão salarial.Em linha do que tinha defendido o primeiro-ministro, as Finanças puseram em cima da mesa uma proposta para que os aumentos cheguem apenas aos salários mais baixos da Função Pública.