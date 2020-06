"Deixará de ser possível propor bilhetes de avião a um preço inferior às tarifas e custos reais. Na Áustria, isso representa em média 40 euros", afirmou a ministra do Ambiente, Leonore Gewessler (Verdes), numa conferência de imprensa em Viena, indicando que se pretende contribuir para "um transporte aéreo mais sustentável e socialmente equitativo"."Não haverá bilhetes de baixo custo à custa do meio ambiente e dos trabalhadores. Na União Europeia, somos pioneiros contra o 'dumping' das 'low cost'", adiantou a ministra.Esta medida foi conhecida depois de o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que governa em coligação com os ecologistas, ter confirmado que a companhia aérea Austrian Airlines, que pertence ao grupo Lufthansa, vai beneficiar de ajudas públicas no valor de 450 milhões de euros, 150 dos quais em ajudas diretas e 300 milhões em empréstimos garantidos pelo Estado, para recuperar da crise causada pela pandemia de covid-19.