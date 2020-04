"No final do mês [de maio] poder-se-á retomar a competição profissional na I Liga de futebol", disse hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Costa avisou, porém, que a retoma da principal competição de futebol nacional está "sujeita a aprovação, pela Direção Geral de Saúde, do protocolo sanitário" que a Liga de Futebol Profissional apresentou ao Executivo.



Este protocolo "está ainda condicionado à avaliação de que estádios cumprem todas as condições indispensáveis a que essa atividade possa ser retomada", esclareceu António Costa. O primeiro-ministro anunciou também que sejam quais forem os estádios, os jogos irão sempre decorrer à porta fechada, ou seja, "sem público presencial". Tanto os jogos do campeonato como a final da Taça de Portugal serão assim à porta fechada.



O primeiro-ministro acrescentou que campeonato de futebol poder ser retomado em condições "muito limitadas", destacando que os jogadores em causa constituem "pessoas de baixo risco" quer pela idade, quer pela condição física, além de que a "medicina no trabalho daqueles profissionais é seguramente das mais qualificadas e exigentes".



A I Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, após 24 das 34 jornadas -- com o FC Porto na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica --, faltando disputar 90 jogos, bem como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.



Já a II Liga, que também foi interrompida após a 24.ª jornada, não recebeu 'luz verde' do Governo para o seu reatamento.

