O ministro das Finanças britânico, Sajid Javid, poderá esperar até 31 de outubro, dia limite para o Reino Unido abandonar a União Europeia, para anunciar o nome do novo governador do Banco da Inglaterra. Caso haja eleições no próximo mês, a apresentação do orçamento do Estado para 2020 deverá ser adiado, segundo uma fonte próxima do processo.No caso do governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney já viu o seu mandato ser prolongado por duas vezes, um pedido feito pelos Governos anteriores dada a situação de incerteza criada pela saída da União Europeia. O ex-ministro das Finanças, Philip Hammond, tinha dito que iria nomear o sucessor no outono.São vários os potenciais candidatos: o chefe da autoridade da conduta financeira, Andrew Bailey, e o atual vice-governador, Ben Broadbent, são as principais hipóteses. Figuras conhecidas como Raghuram Rajan, ex-governador do Banco da Índia, têm dito que o cargo ficou menos apetecível dada a complexidade política à volta do Brexit.À medida que o Reino Unido caminha para um potencial 'hard' Brexit, ou seja, sem acordo, aumentam os sinais de que Boris Johnson está a preparar-se para uma eleição geral com a promessa de gastar mil milhões de libras no Serviço Nacional de Saúde britânico e na luta contra o crime. De acordo com uma fonte ouvida pela Bloomberg, internamente o Governo considera que uma eleição é inevitável.Assim que as férias de verão terminarem, o líder da oposição, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, pretende levar o Governo "a votos" no Parlamento com uma moção de confiança. Corbyn pediu aos restantes partidos para o apoiarem como primeiro-ministro provisório para pedir novas eleições. O objetivo é impedir que haja um Brexit sem acordo . Caso seja marcada uma eleição geral, o Governo não poderá aprovar um orçamento.Recentemente, numa carta enviada às instituições europeias, Boris Johnson pediu à União Europeia que prescinda do 'backstop' (mecanismo de salvaguarda) na fronteira entre a Irlanda (Estado-membro da União Europeia) e a Irlanda do Norte (Reino Unido). A resposta de Bruxelas foi crítica, apontando ao primeiro-ministro por não ter apresentado alternativas viáveis que evitem o regresso de uma fronteira física entre os dois territórios com um historial de conflito.