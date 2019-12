A majoração da dedução para filhos até três anos vai mesmo mais que duplicar a partir do segundo dependente no próximo ano, tanto para pais casados como separados, desde que exista residência alternada, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020 a que o Negócios teve acesso.

Tal como o Negócios já tinha noticiado , o Governo propõe que, além da dedução fixa de 600 euros por dependente, o "bónus" de 126 euros que existe por criança com menos de três anos suba para 300 euros a partir do segundo filho.

Segundo a proposta orçamental, essa majoração também chegar aos sujeitos passivos com responsabilidade parental partilhada e residência alternada. Nesse caso, à dedução fixa de 300 euros por sujeito passivo vai passar a somar-se