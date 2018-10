Governo conta com dividendos da CGD mas ainda faltam discussões com BCE

O Governo está a contar receber dividendos da Caixa Geral de Depósitos no próximo ano, mas a verdade é que não há certezas de que esse dinheiro venha a chegar ao Estado. A gestão de Paulo Macedo quer proceder à remuneração accionista, mas ainda há discussões a ter junto de autoridades externas, como o Banco Central Europeu.

Só que ainda não há certezas. O Ministério das Finanças, através de fonte oficial, indicou ao jornal Eco que a "a entrega de dividendos pelo banco público está, no entanto, condicionada à verificação de vários requisitos, entre os quais a validação dos auditores, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (BCE)".

Ainda tem de haver discussões com estas entidades, sobretudo o BCE, o supervisor do maior banco do sistema nacional, porque a distribuição de resultados obriga à existência de uma situação líquida confortável. E a Comissão Europeia tem de validar para ter a garantia de que o plano estratégico (ou de reestruturação), negociado com o Estado português, e que se estende até 2020, não fica em causa com este pagamento.



Além disso, o banco também tem de perceber como vai acabar o exercício (o terceiro trimestre terminou há 15 dias e nos primeiros seis meses do ano a Caixa obteve lucros de 194 milhões de euros). E, depois disso, qual a margem para esse pagamento.



Documento é cauteloso, mas Centeno insiste

Não há um valor exacto definido na proposta de Orçamento do Estado para 2019, mas há uma indicação de que a CGD vai dar o seu contributo. Só que o próprio Executivo é cauteloso quando, naquele documento, refere os dividendos a pagar pelo banco público: fala-se na "perspectiva de dividendos por parte da Caixa Geral de Depósitos".