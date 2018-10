actual quadro de financiamento comunitário que termina em 2020.

Quanto ao saldo orçamental, o Governo espera que o défice desça para os 0,7% em 2018 e para os 0,2% em 2019, as mesmas previsões que constavam do PE.



Já o mercado de trabalho vai continuar a melhorar. O Orçamento do Estado de 2019 prevê que a taxa de desemprego desça para os 6,3% em 2019, seis décimas abaixo dos 6,9% previstos para 2018 - ambas as metas foram revistas face ao PE.



O emprego vai crescer apenas 0,9%, travando significativamente face à subida de 3,3% em 2017 e a previsão de 2,5% em 2018. A estimativa foi revista em baixa face ao PE (+1,1%). A remuneração média por trabalhador deverá crescer 2,3%, acima dos 2,1% do PE.



Quanto à evolução dos preços, o Ministério das Finanças estima que a inflação vá atingir 1,4% no próximo ano.



Face a este cenário, o Conselho das Finanças Públicas "endossa, ainda que com reservas, as previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de Orçamento do Estado para 2019".



(Notícia actualizada às 23h52)

"Relativamente à FBCF [formação bruta de capital fixo], a revisão em baixa do crescimento em 2018 face ao PE/2018 não se reflecte no crescimento em 2019, tendo sido considerado, para além de medidas de política que não foram especificadas na informação disponibilizada ao CFP, um conjunto de grandes investimentos por parte de agentes do sector privado que também não foi fornecido ao CFP", assinala o Conselho.A falta de informação fornecida ao CFP também se estende ao investimento público. "O investimento considerado neste cenário é sobretudo do sector privado, não tendo sido ainda explicitadas as medidas de política pública, e ainda menos os seus efeitos, na fundamentação da variação prevista", escreve a entidade que supervisiona as contas públicas.O Conselho conclui que "assim, no médio prazo, a previsão de crescimento da FBCF afigura-se optimista, acentuando o risco descendente implícito na previsão de crescimento do PIB real". Ou seja, há dúvidas de que a economia cresça 2,2%. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, prevê que a economia portuguesa cresça 1,8% no próximo ano. O CFP prevê 1,9%.O Governo estará a contar com o efeito dos fundos comunitários uma vez que se aproxima da recta final doO Orçamento do Estado para 2019 prevê que a economia portuguesa cresça 2,2% no próximo ano, desacelerando ligeiramente face a este ano (2,3%). Esta nova previsão corresponde a uma revisão em baixa face aos 2,3% fixados no Programa de Estabilidade 2018-2022.