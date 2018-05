Governo cria "checklist" com obrigações legais para futuros ministros e secretários de Estado

Façam o check list e distribuam para a malta das jotas começar já a estudar..........como vai furar isso. Mas não subcontratem uma Soc. Advog. de um ministro, a peso de ouro, pago com o dinheiro dos contribuintes, por favor. Isso está tudo errado: Era necessário ministros com princípios!!!!!!

Anónimo a sua conversa dá para rir mesmo. Está no TCpara ser consultado, não é crime nenhum. Não é maior vergonha um sócio de um escritório de advogados não saber as leis?No mínimo incompetente. Fazerem leis à medida acha ético?Acha ético deputados receberem viagens que não fazem? 2 pesos e 2 medid

Anónimo

Há 1 hora

A devassa que foi feita aos rendimentos do ministro adjunto com jornais a acederem a declarações ao tribunal constitucional são uma vergonha para este país. Estranho que os partidos de direita com responsabilidade governativa tenham assobiado para o lado fazendo de conta que não era nada com eles...