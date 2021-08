Governo dá 5,25 milhões para a reserva da proteção civil comprar equipamentos de emergência

A reserva estratégica de proteção civil é constituída, na íntegra, até ao final de 2024, de acordo com uma calendarização definida. Este ano, a dotação orçamental é se 750 mil euros, enquanto nos três anos seguintes será de 1,5 milhões por ano. No total, são os referidos 5,25 milhões, sendo que o Governo tinha referido que as despesas relacionadas com a constituição e manutenção são suportadas com recurso a financiamento comunitário complementado com verbas da Proteção Civil.





Pode ser incluídos equipamentos de proteção individual, material para apoio ao alojamento de emergência, alimentação de campanha e equipamentos de armazenagem, acondicionamento e transporte de apoio sanitário e de operacionalização de postos de comando. Nos primeiros dois anos, a REPC é constituída por módulos e equipamentos referidos no documento (incluindo compras já em curso), enquanto as propostas de módulos e equipamentos a adquirir nos anos de 2023 e 2024 devem ser submetidos à tutela.





"A calendarização das aquisições é passível de alteração tendo em conta as existências em outras reservas nacionais setoriais, nomeadamente a reserva estratégica nacional de medicamentos e dispositivos. Os bens e equipamentos não adquiridos num ano podem ser adquiridos no ano seguinte, existindo disponibilidade orçamental", refere.