Governo desce IRC para as PME

O Governo quer descer o imposto cobrado às pequenas e médias empresas (PME). Na proposta de Orçamento do Estado para 2020 que será entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, o Executivo vai alargar o limite até ao qual os lucros tributáveis ficam sujeitos a uma taxa reduzida de 17%. Dos atuais 15 mil euros, propõe passar para 25 mil euros, confirmou o Negócios.

A medida, avançada primeiro pelo Eco, vai no sentido do que foi pedido pelas confederações patronais, mas fica aquém dos valores que os patrões pretendiam. A ideia do patronato era aplicar a taxa de IRC reduzida até aos 50 mil euros de lucros tributáveis, passando para a taxa de 21% apenas daí em diante.



Nas reuniões com os patrões, há uma semana, o Executivo sinalizou que aceitaria a medida, noticiou então o Negócios, embora não tivesse avançado o valor até ao qual a taxa reduzida seria aplicada.